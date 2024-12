Biccy.it - Federico Fashion Style e Tina Cipollari: cosa è successo tra i due?

Dal 2020 al 2021sono apparsi molte volte insieme, l’opinionista è anche stata una delle ospiti dell’inaugurazione del salone che il noto hairstylist ha aperto a Napoli tre anni fa. Per diverso tempo il 35enne si è occupato delle acconciature dell’opinionista di Uomini e Donne, che però ieri sera a Belve ha fatto delle dichiarazioni inaspettate.“Sì, per un periodo mi sono fatta curare il look da lui. Poi ho smesso. Come mai? Perché non mi accontentava più. Sì anche mio marito è parrucchiere. Se è meglio il mio ex marito? Non perché è il mio ex marito, ma non c’è confronto, proprio come il giorno e la notte”.Dopo queste dichiarazioni molti utenti sui social si sono chiesti se laavesse discusso con la star de Il Salone delle Meraviglie.Ricapitolando: staseracon 2 battute si è inimicata (finora) la Parietti equasi nello stesso momento #Belve— LuLX (@Ste2115) December 10, 2024deve aver bruciato i capelli di