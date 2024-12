Napolipiu.com - Bomba Dorgu: 30 milioni e chiamata di Conte, il Napoli anticipa tutti

L'esterno danese del Lecce è il primo obiettivo degli azzurri. Un blitz di Conte potrebbe chiudere l'operazione nelle prossime ore. Colpo di scena nel mercato del Napoli: gli azzurri sono pronti a chiudere il primo grande acquisto dell'era. Secondo quanto rivelato in esclusiva dall'edizione online de La Repubblica, il club partenopeo ha deciso di accelerare in modo decisivo per Patrick Dorgu, talento del Lecce che ha stregato mezza Serie A. La bomba di mercato è esplosa nelle ultime ore: il Napoli ha pronta un'offerta da 30 milioni di euro per convincere il club salentino. Una cifra importante che rispecchia l'incredibile stagione del ventenne danese, autore finora di 14 presenze condite da 3 reti che hanno attirato l'attenzione dei top club italiani.