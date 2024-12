Bayer Leverkusen-Inter Inzaghi | Il destino è ancora nelle nostre mani resta il rammarico per stasera

Leggi su Sportface.it

L’di Simonesi arrende nel finale contro il. La partita, valida per la sesta giornata di Champions League, termina per 1-o in favore dei bavaresi. La formazione guidata da Xabi Alonso si presentava come un avversario ostico: nel corso dell’ultimo anno e mezzo ha perso solo in tre occasioni e nella scorsa primavera si è laureata Campione di Gera. I nerazzurri, anch’essi Campioni nazionali, hanno tenuto testa all’avversario fino al 90?, quando Mukiele ha trovato lo specchio della porta. “Abbiamo fatto troppo poco, rischiando soltanto sulla traversa di inizio gara, non riuscendo a mettere in campo la qualità che mettiamo solitamente”, commenta il tecnico dell’venuto ai microfoni di Sky Sport al termine dell’incontro. “Non è stata una dellemigliori partite – afferma schiettamente-, ma avevamo di fronte un avversario di assoluto valore, che ha approcciato meglio di noi questa gara.