Sport.quotidiano.net - Atletico Ascoli: preparativi per la sfida contro Termoli con il nuovo tecnico Mosconi

Sono ripresi gli allenamenti in casain vista dell’ultima gara casalinga di questo 2024, comunque ricco di soddisfazioni. Domenica alle 14.30 al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli arriverà ile poi il girone di andata si chiuderà il 22 dicembre a Sora. Due gare certamente abbordabili per i bianconeri con l’incognita della formazione molisana che da oggi in realtà dovrebbe iniziare il suociclo sportivo con il, l’ex Samb Andrea. Ma in questa giornata, sicuramente se ne saprà di più. L’si è ritrovato ieri per analizzare le buone cose mostrate allo stadio ‘Bonolis’un Teramo coriaceo e particolarmente pericoloso nelle transizioni. I ragazzi di Mister Simone Seccardini non hanno rischiato nulla e questo è sicuramente un ottimo segnale lanciato al campionato.