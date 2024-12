Liberoquotidiano.it - Andrea Bocelli e il glaucoma, poi l'incidente a 12 anni: com'è diventato del tutto cieco

pronto per30 The Celebration, il grande show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker per festeggiare i 30di carriera del tenore italiano più famoso nel mondo. Sul palco del Teatro del Silenzio di Lajatico, in provincia di Pisa, la casa dell'artista 66enne, si esibiranno star come Laura Pausini, Johnny Depp, Giorgia, Ed Sheeran, Zucchero, Tiziano Ferro e Placido Domingo per una grande festa della musica. internazionale. Una carriera artistica, quella di, straordinaria quasi quanto la sua vita. A causa di uncongenito, è ipovedente dalla nascita: vedeva solo le ombre e le sagome, per questo all'età di 6è entrato in collegio per leggere il codice Braille. A rendere irrecuperabile la situazione quanto avvenuto all'età di 12, quando durante una partita di pallone fu colpito agli occhi da una pallonata.