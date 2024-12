Bubinoblog - AFFARI TUOI LOTTERIA ITALIA: DE MARTINO E GLI OSPITI DELLO SPECIALE DEL 6 GENNAIO

Leggi su Bubinoblog

macina ascolti e consensi record con picchi ogni sera superiori al 30%. Il 62025 torna su Rai1 loabbinato allacon tanti.Sarà un lunedì di festa sulla rete ammiraglia Rai per festeggiare la Befana che tutte le feste porta via ma porta anche tanta fortuna nelle case di fortunatini, già con i biglietti in mano.Stefano De, sempre più a suo agio come showman e con un occhio a Sanremo 2027, pensa allodel 6che anticiperà anche il ritorno di Stasera Tutto è Possibile.Dal comedy show, al via a finesu Rai2 (l’idea di un trasloco su Rai1 è stata per ora messa da parte), arriveranno come anticipa Tvblog una serie diper una serata di risate.disaranno infatti Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Giovanni Esposito e Herbert Ballerina.