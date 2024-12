Accogliere ad Arte | Salvatore di Giacomo e Napoli ciclo di eventi a 90 anni dalla sua scomparsa

Leggi su Ildenaro.it

Dal 2016, il progettoadha formato oltre 1.800 persone tra tassisti, vigili urbani, dipendenti del trasporto pubblico e privato, custodi di siti culturali, personale alberghiero e portuale, ristoratori e agenti di viaggio, attraverso un innovativo percorso di conoscenza del patrimonio culturale cittadino. Con più di 400 visite guidate nei luoghi d’di, l’iniziativa, coordinata da Progetto Museo e sostenutaRegione Campania, punta a migliorare la pratica dell’accoglienza a cittadini e turisti, trasformando i professionisti del primo contatto in ambasciatori della cultura locale.Premiato nel 2019 con il premio nazionale Federculture per la valorizzazione del territorio e l’impatto sociale, il progettoadha già trovato applicazione in altre città come Matera, Procida e Brindisi, consolidandosi come un modello innovativo e replicabile.