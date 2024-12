Xabi Alonso in conferenza | L’Inter una delle più forti in Europa Inzaghi? Uno dei migliori al mondo

Leggi su Ilnerazzurro.it

Dopo la vittoria di venerdì sera delsul Parma, per i nerazzurri è già giorno di vigilia. Domani alle 21:00 alla BayArena di Leverkusen, l’undici diaffronterà, in Champions League, il Bayer Leverkusen campione di Germania in carica, allenato da. Una vittoria dei nerazzurri darebbe un grande segnale alla competizione: i tre punti infatti blinderebbero quasi del tutto il passaggio delagli ottavi di finale. I tedeschi invece con una vittoria sui campioni d’Italia si porterebbero a 13 punti, proprio al pari del, seconda in classifica dietro al Liverpool a punteggio pieno.Prima della partita, come da tradizione, gli allenatori hanno preso parte allastampa della vigilia. Ovviamente ancheha partecipato, parlando degli avversari, della situazione della sua squadra e di Simone, per il quale il tecnico spagnolo nutre molta stima e ammirazione.