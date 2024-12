Zonawrestling.net - WWE: La rottura dei New Day, fischi e cori per Big E a RAW

Il dramma dei New Day si sta intensificando, e l’episodio di RAW del 9 dicembre ha portato un importante aggiornamento su questa situazione. Dopo aver mostrato un video dei momenti salienti del segmento dei New Day della scorsa settimana, abbiamo assistito a un nuovo sviluppo.Durante la seconda ora dello show, Xavier e Kofi hanno avuto l’opportunità di parlare, ma hanno evitato di rispondere alla domanda di Cathy Kelley sul motivo delle loro azioni della settimana precedente. Invece, hanno preso possesso di una telecamera e si sono diretti verso il ring. I New Day, hanno trovato un pubblico estremamente agitato, Kofi Kingston è stato ripetutamente interrotto daidei fan, che gli hanno impedito di portare a termine gran parte del suo promo. Anche Xavier Woods non ha ricevuto un’accoglienza migliore, trovandosi di fronte a una folla altrettanto ostile.