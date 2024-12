Giornalettismo.com - Un governo sordo di fronte agli evidenti danni del sistema Piracy Shield

Leggi su Giornalettismo.com

Un indizio non fa una prova, ma centinaia di segnalazioni dovrebbero almeno aprire uno spazio di riflessione per cercare di capire come ildelsia completamente fuori controllo e non in linea con il funzionamento della rete. Invece, dopo quasi un anno di errori al grido di “lotta alla pirateria”, ilcontinua a tirare dritto. Continua a non ascoltare e comprendere (probabilmente, essendo stata la stessa politica a partorire una normativa decisamente “ignorante” in materia di internet) le immense criticità di questo “scudo” che ha colpito indiscriminatamente (e continua a farlo, basti pensare al più recente caso DDay) colpevoli e innocenti. LEGGI ANCHE > Ora ilha iniziato a bloccare anche gli IP dei siti di news Giornalettismo ha raccontato, pedissequamente, tutte le criticità emerse fin dall’inizio.