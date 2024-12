Tragedia a Calenzano | Toscana in lutto Cordoglio di Mattarella

Leggi su Corrieretoscano.it

indicon l’esplosione nella raffineria Eni. Regione, presidente Eugenio Giani, ha proclamato ilregionale mercoledì 11 dicembre per le vittime dell’esplosione avvenuta ieri lunedì 9 dicembre nel deposito carburanti Eni a, provincia di Firenze.E per il Comune dimartedì 10 dicembre è il secondo giorno dicittadino proclamato dal sindaco Carovani. Il Comune ha aperto il CocIldel presidente della RepubblicaSindaco Carovani: “La comunità diè scossa e profondamente addolorata da quanto accaduto. Siamo vicini alle famiglie delle vittime e alle persone ferite e abbiamo deciso di dichiararecittadino in segno di rispetto. Ringrazio il sistema di Protezione civile, i Vigili del fuoco, i sanitari, le forze dell’ordine e tutti i soggetti coinvolti nei soccorsi e attendiamo le prossime ore per capire l’esatta dinamica dell’evento.