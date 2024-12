Ilrestodelcarlino.it - Terremoto nel Bolognese, scossa di magnitudo 2.7

Lizzano in Belvedere (Bologna), 10 dicembre 2024 -nella notte nel, unadi2.7 è stata registrata dall'Ingv (Istituto di geofisica e vulcanologia) con epicentro a Lizzano in Belvedere. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri. Laè stata registrata poco dopo le 2. Tra i comuni più vicini all'epicentro (entro i 20 chilometri), Alto Reno Terme, Gaggio Montano e Castel di Casio in provincia di Bologna, Fanano e Sestola nel Modenese e Sambuca Pistoiese e Cutigliano (Pistoia). Sempre nelunadi2.8 era stata registrata a Gaggio Montano il 20 novembre.