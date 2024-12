Anteprima24.it - Rifondazione comunista, il congresso provinciale irpino

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ convocato per Sabato 14 dicembre (presso la sede SPI-CGIL di Avellino, Viale Italia 40) a partire dalle ore 10, il XIIdella federazione Irpina del Partito della. Le comuniste e i comunisti irpine/i vanno aper discutere la linea politica e l’organizzazione per i prossimi anni. Il PRC, nelle oggettive difficoltà dettate dall’attuale contesto politico, rimane saldamente radicato nel territorio, al fianco delle vertenze, dei movimenti e delle lotte per il lavoro, la scuola, l’ambiente e i diritti sociali e civili. Quello di sabato sarà un momento importante di incontro e discussione del partito, nella continua ricerca di nuovi modi e forme per promuovere un’alternativa politica e sociale al neoliberismo imperante.