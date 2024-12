Quotidiano.net - Rifiutano di caricare tutti i pacchi: sospesi

Tre autisti dipendenti della Team Work Srl, ditta che opera in appalto presso il magazzino Amazon di Calderara di Reno, nel Bolognese, sono staticon effetto immediato per non aver caricato il furgone con il numero diassegnati dall’algoritmo del colosso mondiale dell’e-commerce. Il caso riaccende l’attenzione sulle norme di tutela e sulle pratiche lavorative nel settore della logistica a pochi giorni da uno dei picchi di consegne della stagione, ossia quello del Natale. Il caso parte dalla decisione degli autisti, "per ragioni di sicurezza", di nondei‘over’, ossia scatole che eccedevano il peso e il volume standard. La loro posizione è stata resa nota in un comunicato dopo che la Filt Cgil aveva fatto scoppiare il caso: "I corrieri non hanno caricato settesui 250 a loro assegnati, dato il volume ingombrante e lo spazio non sufficiente sul pianale di carico".