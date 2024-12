Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Il problema del Napoli non è Lukaku. Ci può stare un incidente di percorso, ma…

Leggi su Terzotemponapoli.com

Reja: Ci puòundi, ma sotto porta bisogna essere più incisivi. Domenica c’erano cinque o sei giocatori dentro l’area, un po’ più di lucidità aiuterebbe sicuramenteHubner, Pazienza, Reja, De Maggio, De Giovanni, Salvione, Agostinelli, Cucchi, Causio, Valcareggi, Corbo, Castellacci e Reginaldo hanno partecipato a, trasmissione in onda sulle frequenze di a Kiss Kiss, per parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Dario Hubner, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Kisskiss.it:“? Grandissimo attaccante, appena è arrivato asi è ambientato subito, perché conosce bene il gioco di Conte e sa cosa pretende il suo allenatore. Secondo me le sue prestazioni sono buone, l’ho visto spesso giocare ed il suo contributo lo ha sempre dato.