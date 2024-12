Donnaup.it - Quando cambiare il cuscino e come sceglierlo: la scelta ideale per adulti e bambini

è il momento diilè il momento diil? Questa è una domanda che molti si pongono, ma spesso non sanno quale sia la risposta corretta. In realtà, il momento giusto perildipende da diversi fattori,la qualità delstesso, l’uso che se ne fa e le preferenze personali.In generale, si consiglia diilogni 1-2 anni. Questo perché nel corso del tempo, ilpuò accumulare polvere, acari e batteri, che possono causare allergie e problemi respiratori. Inoltre, ilpuò perdere la sua forma originale e diventare meno confortevole.Tuttavia, ci sono alcune situazioni in cui è necessarioilprima del tempo consigliato. Ad esempio, se si nota che ilè visibilmente danneggiato o se si avvertono dolori al collo o alla schiena dopo aver dormito, potrebbe essere il momento di acquistarne uno nuovo.