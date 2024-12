Lanazione.it - Presentata la “Cellula Coscioni“. Fronte a difesa dei diritti dei malati

Un’associazione nel nome di Luca, l’indimenticato leader del partito radicale che è diventato un simbolo della libertà di cura dopo aver combattuto per anni la sua battaglia contro la sclerosi laterale amiotrofica. Ad Orvieto è nata la ““ pr portare avanti l’impegno dell’uomo politico scomparso nel 2006. Sono state presentate dai coordinatori della, Andrea Schiazzano e Cristina Picarelli, le iniziative previste per il 2025, fra cui l’apertura di uno sportello informativo con sede allo Scalo Community Hub di Orvieto. I volontari dell’associazione saranno disponibili per consulenze ed informazioni riguardanti le aree in cui sono coinvolti e che includono: la libertà di ricerca scientifica, in particolare nel campo delle terapie innovative per malattie gravi e incurabili , ladeicivili come il diritto all’eutanasia e all’interruzione di gravidanza e il testamento biologico.