Ilfattoquotidiano.it - Operaio muore travolto da un tir mentre esegue lavori di manutenzione stradale sull’A1 vicino a Cassino

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unè morto in un incidente sul lavoro lungo la corsia sud dell’autostrada A1 Roma-Napoli, nei pressi di. L’uomo, dipendente di una ditta campana, come riporta Frosinonetoday è statoda un tirstavandodi. L’impatto, avvenuto nei pressi del casello auto, non gli ha lasciato scampo, causando il decesso sul colpo.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della poliziadella sottosezione di, insieme ai vigili del fuoco e al personale sanitario dell’Ares 118. Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente,l’incidente ha causato significativi disagi al traffico in direzione Napoli.L'articoloda un tirdiproviene da Il Fatto Quotidiano.