Ilfattoquotidiano.it - Nuovo Codice della strada, dal 14 dicembre stretta su guida in stato di ebbrezza: lo spauracchio Alcolock

Gli aggiornamenti delsaranno in vigore dal prossimo 14e sono stati pensati per meglio contrastare laindio sotto l’effetto di droghe. Sicché, un soggetto recidivo perindi ebrezza che venisse nuovamente fermato (nell’arco di 24/36 mesi dall’accertamentoprecedente infrazione) con tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi, sarebbe obbligato are veicoli dotati di “”.Quest’ultimo è un dispositivo, installato da officine autorizzate, che funziona similmente a un etilometro e che impedisce l’avviamento del motore in caso di tasso superiore a zero. Tale obbligo, riportato sulla patente del trasgressore, rimarrebbe attivo per 2 anni in caso di contravvenzione lieve (tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro), e per 3 anni in caso di violazione grave (oltre 1,5 grammi per litro), salvo ulteriori proroghe decise da una commissione medica.