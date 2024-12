Oasport.it - Nuoto, le azzurre fanno sognare ai Mondiali: miglior tempo in batteria nella 4×100 sl!

femminile sorprendente aidiin vasca corta di Budapest. Sofia Morini, Sara Curtis, Chiara Tarantino ed Emma Virginia Menicucci vincono la propriain 3’29”86, andando a 38 centesimi dal record italiano e conquistando in carrozza il proprio posto all’ultimo atto iridato. Tanti rischi presi durante la gara, con cambi al limite, ed il pensiero se cambiare qualcosa.Sono soprattutto le prime due frazioni a lanciare le. Morini è autrice di una partenza lanciatissima, con un sufficientedi reazione (0.67) ma spingendo come un’ossessa, portando l’Italia in testa con il crono di 52.71, mentre Curtis compone un piccolo capolavoro allungando grazie a 100 metri lanciati in 51.30: una prova che fa ben sperare anche per i prossimi giorni.Chiara Tarantino limita i danni, mantenendo la testa, mentre Menicucci è quella più in sofferenza, dovendo resistere ai tentativi di rimonta della tedesca Nele Schulze e della statunitense Gretchen Walsh.