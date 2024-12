Ilgiorno.it - MiMo lancia la quarta edizione: appuntamento a giugno 2025 tra Milano e Monza

Motor Show torna per la sua 4ªdal 27 al 29, confermando l`ingresso gratuito e l`esposizione open-air, capisaldi di un evento che unisce emozione e innovazione trae per il quale sono attesi oltre 200mila visitatori da tutta Italia. Davanti alla stazione Centrale di, in piazza Duca d’Aosta, i visitatori troveranno un focus dedicato alla sostenibilità e alla sicurezza stradale, temi chiave per il settore automotive, che saranno esplorati durantedalle principali case automobilistiche che presenteranno modelli e tecnologie pensate per una mobilità più sicura e rispettosa dell`ambiente. Conall’Autodromo Nazionale disi vivranno invece le emozioni della pista e dell’Anello di Alta velocità con un programma ricco di attività adrenaliniche per il pubblico in tribuna, che potrà anche testare tutti i nuovi modelli più tecnologici e sostenibili delle case automobilistiche ai test drive.