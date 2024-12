Maltempo Italia | frane allagamenti e famiglie evacuate La provincia sott’acqua

Leggi su Caffeinamagazine.it

Torna l'incubo per l'Emilia Romagna, dopo l'alluvione dello scorso ottobre le piogge tornano a minacciare abitazioni e persone. Da ieri, lunedì 9 dicembre, la situazione è costantemente monitorata: il livello dei fiumi continua a salire mentre disagi si sono registrati in tutta la costa con centinaia di interventi da parte dei vigili del fuoco. Le zone più colpite sono quelle di Cesena, Cesenatico, Savignano sul Rubicone, Bertinoro e Forlimpopoli, dove si registrano numerosi allagamenti di locali interrati e strade. Non è stato risparmiato il comune di Bertinoro. In serata, aggiorna la sindaca Gessica Allegni, "squadre della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco stanno operando in Via Gorizia per fronteggiare gli allagamenti in corso.