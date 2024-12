Metropolitanmagazine.it - Le prime parole di Demi Moore sulla nomination come miglior attrice ai Golden Globe per The Substance

ha ricevuto laai prossimo2025, una delle quattro per il suo successo a Cannes The. La strabiliante commedia horror di Coralie Fargeat è una delle più grandi sorprese dell’anno.interpreta Elizabeth Sparkle, un’ex star del cinema che conduce un popolare programma di fitness. Tutto va bene finché Sparkle non compie 50 anni, portando il produttore dello show (Dennis Quaid) a licenziarla e a dare inizio alla caccia a un sostituto più giovane e attraente. Entrando in una spirale di auto-disprezzo, Elizabeth scopre quello che a prima vista sembra essere l’elisir di lunga vita; una droga che fa sì che il suo corpo si divida in due, creando una versione di sé più giovane. Questa nuova incarnazione, Sue, interpretata da Margaret Qualley, è ambiziosa e si rivolta immediatamente contro la sua ospite, prendendo il vecchio lavoro di Elizabeth e scoprendo presto il lato negativo dell’andare contro natura.