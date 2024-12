.com - Juventus, Motta: “City non in crisi, possiamo fargli male. Guardiola? Fortissimo”

(Adnkronos) – Big match in Champions League per la. Nella sesta giornata i bianconeri ospitano all’Allianz Stadium il Manchesterin una sfida importante anche per la classifica, con entrambe le squadre appaiate a quota 8 punti. “, lo dimostrano i fatti. Ha vinto tutto e con continuità, che è la cosa più difficile”, ha detto l’allenatore dellaThiagoin conferenza stampa, “non posso giudicare quello che succede a casa degli altri ma solo ammirare quello che hanno fatto negli ultimi anni, vincendo tutto e dimostrando un valore gigante. È relativo parlare di un momento di”. Sul Manchesterha aggiunto: “È una bella opportunità per noi affrontare un grande club come il Manchester. L’abbiamo preparata bene e daremo il massimo, concentrati e determinati.