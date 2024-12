Gamberorosso.it - Il piccolo laboratorio di Bari che propone i Crumbl Cookies, i biscotti più cercati su Google

Non è un errore di battitura, la catena schizzata in cima alle classifiche di TikTok per il prodotto più virale del momento è, un'idea nata per gioco tra due cugini dello Utah, Sawyer Hemsley e Jason McGowan nel 2017. L'azienda è diventata in pochi anni un fenomeno virale di portata globale (la ricetta è anche la più cercata su). Partendo da farina, gocce di cioccolato, burro e lievito, hanno creato un tenero biscotto iper-decorato che sta conquistando milioni di palati in tutto il mondo. Il merito di questo successo, oltre l'approccio "casalingo" del prodotto – nei diversi punti vendita isono sfornati freschi ogni giorno – va in gran parte attribuito alla potente macchina del marketing che è TikTok., imorbidissimi che dilagano su TikTokIl packaging rosa, la ricetta basata sui classici chocolate chipe 4 gusti nuovi a rotazione settimanale hanno letteralmente conquistato i consumatori.