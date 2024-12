Ilrestodelcarlino.it - I Gori lasciano il distributore: un pieno lungo mezzo secolo

Spadarolo (Rimini), 10 dicembre 2024 – Dopo 55 anni di attività, domani la famigliasaluta tutti e lascia le redini delstoricola via Marecchiese, a Spadarolo. Per oltreilha avuto un nome, ma non è quello del gestore, bensì. Ad aprire nel 1969 fu Alberto. Erano altri tempi, quando bastavano un capanno e una pompa di benzina per guardare al futuro. Al fianco di Alberto c’era la moglie Anna Lazzaroni, e a dare una mano il figlio Ercole che all’epoca aveva 9 anni. La strada aperta da Alberto venne poi seguita dalla famiglia con la passione trasmessa ai figli Ercole e Fabrizia, al genero Paolo Siracusa e ai nipoti Valentina e Alessandro Siracusa. La famigliasi è sempre distinta nei decenni per il rapporto creato con i clienti.