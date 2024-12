Harry Potter tutti gli attori che potrebbero recitare nella serie

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Mentre continuano le audizioni di migliaia di bambini per, Hermione e Ron, Warner Bros sta anche valutando qualigià noti e di esperienza scegliere per i ruoli degli adultitv su ‘’ in lavorazione. Niente di ufficiale per il momento, ma i media internazionali hanno diffuso qualche nome che sembra sia stato seriamente preso in considerazione. La produzione aveva fatto sapere che il casting di questasarebbe stato inclusivo: non avranno quindi alcun peso sulla scelta degli interpreti elementi come l’orientamento sessuale, l’etnia, eventuali disabilità o l’identià di genere. L’elemento su cui però si resterà canonici rispetto ai libri è l’età dei personaggi. Partiamo da uno dei simboli della saga: il professor Silente, preside della scuola di Hogwarts, che nei primi due film è stato interpretato da Richard Harris e ini capitoli seguenti da Michael Gambon.