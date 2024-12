Metropolitanmagazine.it - Guillermo Mariotto, parla Milly Carlucci: “Ha abbandonato uno studio Rai, nelle prossime ore capiremo cosa fare”

Nel corso della puntata dello scorso sabato di Ballando Con Le Stelle, al termine dell’esibizione della ballerina per una notte Amanda Lear,spariva dal backstage dello show condotto da.“Portami via con te” erano le parole rivolte dallo stylist alla cantante poco prima dell’abbandono della giuria durante la puntata dello show Rai. Nei giorni seguenti si sono inseguiti diversi rumours inerenti ad un possibile stato di salute di: “Si è sentito poco bene”. Secondo quanto apprendiamo, al momentoavrebbe bisogno di tranquillità per riprendersi”, si leggeva sulle pagine di Fanpage in merito. Dopo dieci giorni, arrivano le parole diche sulle pagine del Corriere Della Sera hato dell’affair, le parole di“Halodi un programma importante di Rai 1, non la mia festa di compleanno.