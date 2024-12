Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre, Martedi 10 Dicembre 2024

Leggi su Digital-news.it

10sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, Mrs.perracconta una delle interpretazioni più iconiche di Robin Williams. Daniel Hillard, un attore disoccupato con un talento straordinario per le imitazioni, è un padre devoto che non riesce a sopportare di stare lontano dai suoi figli dopo il divorzio. Per riavvicinarsi a loro, si traveste da anziana governante britannica e si fa assumere dall’ex moglie. Tra situazioni esilaranti e momenti toccanti, il film esplora temi come la famiglia, il sacrificio e l’amore incondizionato. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, Back to Black offre un’intensa rappresentazione della vita di Amy Winehouse, interpretata da Marisa Abela, sotto la regia di Sam Taylor-Johnson.