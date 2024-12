Ilfoglio.it - Gaetano Oristanio è improvvisazione jazz

Sul finire del 1982 Chet Baker trovò che fosse una buona idea disintossicarsi dall’eroina andando allo stadio. Del calcio gliene fregava il giusto, ma dato che si trovava a Londra ospite di Elvis Costello, e che Elvis Costello non poteva non vedere il suo Liverpool allo stadio quando giocava a Londra, finì per doverlo accompagnare in un paio di occasioni. Fu la constatazione che a vedere quei ventidue uomini in pantaloncini correre dietro un pallone gli saliva la "scimmia" che gli fece aumentare la sua frequentazione con le curve. Era in curva anche in quel sabato di dicembre. Quel giorno vide il pallone calciato dalla lunetta del calcio d’angolo disegnare una parabola “cosmica” e finire direttamente in rete, e nel sentire quel caos di urla e grida prima che partisse il coro You’ll never walk alone, Chet Baker pensò che “il calcio aveva qualcosa di meraviglioso, di tribale”.