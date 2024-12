.com - Esplosione Calenzano, trovati i corpi di due dispersi: sale a 4 il bilancio dei morti

(Adnkronos) – Sono statiquesta mattina, alla ripresa delle ricerche, idi due dei tresotto le macerie delle pensiline del deposito di carburanti Eni di, Firenze, dove ieri mattina alle 10,20 si è verificata un’. Lo si apprende da fonti dei soccoritori. Si attende la conferma ufficiale del ritrovamento da parte della Procura di Prato, che sta conducendo le indagini. Ilprovvisorio dell’così a 4, un disperso e 26 feriti, nove dei quali portati in ospedale dalle ambulanze del 118 più altri 17 che si sono presentati da soli in pronto soccorso, con problemi meno gravi. “In questo momento abbiamo quattordici persone in ospedale, delle quali sette all’ospedale fiorentino di Careggi, cinque a Prato e due in condizioni critiche al centro grandi ustioni di Cisanello a Pisa.