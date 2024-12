Cresce il numero dei morti sulle strade abruzzesicause sono distrazione e strade dissestate

Unlimitednews.it - Cresce il numero dei morti sulle strade abruzzesi,cause sono distrazione e strade dissestate

Questo incremento desta particolare attenzione, evidenziando la necessità di interventi immediati per migliorare la sicurezza. Secondo le autorità, tra le cause principali cieccesso di velocità, guida distratta e comportamenti imprudenti. Tuttavia, anche le infrastrutture obsolete e scarsamente illuminate giocano un ruolo importante.Le istituzioni locali stanno pianificando nuove campagne di sensibilizzazione e un potenziamento dei controlli per arginare il fenomeno. Resta cruciale, però, la collaborazione di tutti i cittadini per promuovere una guida più responsabile e attenta.La sicurezza stradale non può essere sottovalutata: ognirappresenta una vita spezzata, una famiglia distrutta e un monito a fare di più.Unlimited News - Notizie dal mondo