Gqitalia.it - Come calmare l’ansia velocemente

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Sudore, palpitazioni, muscoli contratti e mente annebbiata: molti di noi di fronte a segnaliquesti si sono domandati. Perché sì,che va fuori controllo ci manda totalmente nel pallone e il primo istinto è cercare di evitare quella situazione. Con il passare del tempo capiamo che ciò che è necessario, invece, è concedersi il tempo e le energie per accettare quella condizione e quindi non evitarla più.Più facile a dirsi che a farsi e quindi nei primi tempi non è superfluo avere qualche strumento pratico e semplice per rendere più sopportabili quei momenti in cui ci sembra di perdere il controllo su noi stessi.