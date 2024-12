Cityrumors.it - Chi è il killer di Brian Thomson: Luigi Mangione, dall’attivismo per il clima ai guai alla schiena | Il discorso da studente modello – VIDEO

Nicholasè stato arrestato in Pennsylvania per l’omicidio di, CEO di UnitedHealthcare: tutto sul giovaneNicholas, un insospettabile che si ritrova in un attimo sulle pagine del New York Times. Daa professionista stimato per poi diventare. Sembra la trama di un film di spionaggio, invece è tutto vero. I fatti mercoledì scorso, quando il 26enne originario del Maryland uccide. CEO di UnitedHealthCare.ha ucciso(Screenshot-CityRumors.it)Un’esecuzione in piena regola avvenuta nel corso di una riunione della multinazionale specializzata in assicurazioni sanitarie. La Pennsylvania diventa cornice di una scelleratezza umana e quel che doveva essere un convegno si trasforma in contorno di un’efferatezza studiata e terminata nel modo peggiore.