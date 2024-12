Basket al Palazzetto Bianchi il 1 Torneo Internazionale Under 17 NBC Camps Italia ‘Città di Pontinia’

Leggi su Ilfaroonline.it

Latina, 10 dicembre 2024 – Farà il suo esordio, come prima edizione e nel 2024, il 1°17 NBCdi. La competizione si svolgerà dal 27 al 29 dicembre a Latina. E c’è molto entusiasmo negli organizzatori in vista dell’imminente inizio della competizione.L’obiettivo è quello di trasmettere il divertimento e i valori dello sport e della pallacanestro. Un evento destinato ai giovani, per dare loro messaggi positivi di vita, attraverso la condivisione e la gioia dello sport. Parteciperanno 4 squadre: ilRoma, l’AIAS Evosmou Salonicco, la RosetoAcademy e la Malta Nazionale16.Le partite si giocheranno aldello Sport Marica, in Via Aldo Moro. A Pontinia.Di seguito il programma del– Fonte OrganizzazioneGiovedi 12 Dicembre 2024 ore 18:30 Presentazione alla stampa delpresso Sala Consiliare Comune di PontiniaVenerdì 27 Dicembre 2024Ore 17:15ROMA – AIAS EVOSMOU BCOre 19:15 MALTA U18 – ROSETOACADEMYSabato 28 Dicembre 2024CLINIC ALLENATORIOre 09:00 Rossi Raffaele ( RosetoAcademy )Argomento: Il fondamentale come “schema” di giocoOre 10:00 Bongiorno Luciano (Roma )Argomento: Uso dei blocchi in attività giovanileOre 11:00 Asteriadis Theodoros ( Aias Evosmou Salonicco )Argomento: Costruzione Motion OffenseOre 12:00 Coppa CostantinoArgomento: Fondamentali individuali offensiviIl Clinic sarà anche l’occasione di presentare due importanti libri: “A Priolo non c’era un canestro” di Coppa Santino e “La visione periferica , il fondamentale nascosto di Renato Sabatino.