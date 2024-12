Lortica.it - “Babbo Natale in Vespa” tra Luna Park e centro storico: un weekend di solidarietà e allegria

Ilad Arezzo si arricchisce di un evento ormai tradizionale e sempre più atteso: “in”, organizzato dalClub Arezzo, che quest’anno raddoppia con due giornate di festa. Sabato 14 e domenica 15 dicembre, decine di vespisti animeranno la città con una carovana natalizia, regalando sorrisi ai più piccoli e raccogliendo fondi per il Calcit, a sostegno della lotta contro i tumori.I partecipanti, rigorosamente vestiti dae con le loroaddobbate per l’occasione, daranno vita a un tour carico di. Il primo appuntamento è fissato per sabato 14 dicembre alle 15.30 aldi Arezzo, dove i vespisti percorreranno le attrazioni del parco, distribuendo caramelle e facendo provare ai bambini l’emozione di salire in sella.Domenica 15 dicembre sarà il momento clou con il raduno di “in”, inserito tra le iniziative di “Arezzo – Città del”.