Auto elettriche, tanti problemi

Sinceramente mi stupisco che ci si stupisca per le basse vendite di, oltre al prezzo eccessivo vedo un altro motivo che non ho ancora sentito citare, ci sono milioni diparcheggiate in strada a causa di mancanza di posticondominiali, i loro proprietari come fanno a ricaricarle in assenza di colonnine per ogni posto? Se ne installano un certo numero lungo la strada poi si fanno i turni? Inoltre anche chi possiede un garage al chiuso non le può ricaricare perché la legge lo vieta, se poi aggiungiamo che le casemobilistiche hanno ridotto la produzione dicon motore termico per non incorrere nelle multe dell’Europa, lesono come la famosa citazione di Villaggio commentando il film "La corazzata Potemkin”. Marco Chiesa