Atalanta – Real Madrid dove si vede stasera la partita di Champions League?

valida per la sesta giornata della fase a girone disi gioca oggi alle 21:00 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il match non sarà visibile in chiaro, la diretta tv sarà trasmessa sui canali di Sky Sport. Per la precisione, in esclusiva assoluta per abbonati sui canali Sky Sport Arena (numero 204), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 253.Anche NOW darà la possibilità dire ladopo il pagamento del pass sport. La gara sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno assistere all’incontro collegandosi a Sky Go attraverso la app.Lo stemma dell’(fonte:Bergamasca Calcio)Il momento straordinario che la squadra nerazzurra sta attraversando rende la sfida affascinante sotto tanti punti di vista.