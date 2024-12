Liberoquotidiano.it - "Al Jolani in Siria? Ben educato": la rivelazione di Caracciolo, chi c'è dietro di lui

Abu Muhammad alil nuovo leader in? Non secondo Lucio, direttore della rivista di geopolitica Limes, che nello studio di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 ha detto: "Nonostante tutta l'abilità che ha dimostrato, anche politicamente, che possa essere il nuovo capo assoluto di unarimessa insieme mi sembra un po' difficile", anche perché questo presuppone "il ritiro delle grandi potenze e che si mettano d'accordo le varie fazioni che agiscono sul terreno". Secondo l'esperto, a manovrarlo è il presidente turco: "Per ora possiamo dire che il suo patrono è Erdogan, dunque islamista, e che è stato beneda chi lo ha preparato a questa missione". Il giornalista, poi, citando l'intervista di al-alla Cnn, ha sottolineato come il capo degli oppositori ad Assad abbia evitato toni incendiari: "Ha fatto un discorso da Westminster".