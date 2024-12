A Bove è impiantato un defibrillatore rimovibile

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-10 15:42:24 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca:L’italiano Edoardo, giocatore della Fiorentina andato in arresto cardiaco lo scorso 1 dicembre durante la partita contro l’Inter, è stato sottoposto questo lunedì ad un’operazione in cui gli è statounsottocutaneo.L’intervento è avvenuto nel reparto di terapia intensiva cardiologica dell’Ospedale Careggi di Firenze (nord) ed eIl dispositivo è, rapporto multimediale localequindi il giocatore potrà decidere tra qualche mese se implementarne uno permanente o rimuovere quello attuale., 22 anni, dovrà convivere con il dispositivomentre aspetta i risultati finali di tutti gli esami a cui è stato sottoposto da quando è stato ricoverato in ospedale il 1° dicembredove l’equipe medica è ancora sottoposta ad analisi per determinare il motivo esatto del suo collasso.