Terzotemponapoli.com - Zico:”Maradona o Messi”?

:””?Non ho dubbi sul migliore,Da anni va avanti la questione su chi sia stato il più forte calciatore di tutti i tempi tra Diego Armandoe Lionel. La vittoria del Mondiale 2022 in Qatar sembra aver rimescolato le carte ma in tanti preferiscono ancora il Pibe de Oro. Ancheè sempre stato dello stesso avviso e aveva dichiarato in una recente intervista: “Dico Diego Armando, senza alcun dubbio. L’ex Napoli è stato un genio assoluto. Lo è ancheun genio, ma della sua generazione. E della sua generazione è stato il migliore. Ma Diego è stato il migliore perché ai nostri tempi si facevano più falli, c’erano più entrate concesse e si fischiava di meno”.Ogni domenica, in Serie A, e io ne so qualcosa, in quegli anni avevamo il fiato sul collo dei difensori che marcavano in maniera durissima.