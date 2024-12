Spazionapoli.it - Ultime Napoli calcio, Caressa va contro il turnover di Conte e Kvara: avete sentito?

Leggi su Spazionapoli.it

Lazio 0-1, arriva il commento di Fabiosulle scelte di Antonionel doppio confronto con la squadra di Baroni.La quindicesima giornata di Serie A ha visto ilcadere al Maradona per mano della Lazio che col gol di Isaksen torna nella Capitale con 3 punti fondamentali che muovono la classifica e avvicinano la squadra di Baroni agli azzurri. I biancocelesti, infatti, si sono portati a -1 dale a -3 dalla vetta in cui risiede l’Atalanta. Il doppio confronto, tra campionato e Coppa Italia, è stato aggiudicato pienamente dalla Lazio. Sulla gestione della rosa da parte di Antoniofra giovedì sera e stasera, Fabio, giornalista Sky Sport, ha rilasciato il suo parere in merito a questo tema.Sceltenetto: “Si sono sentiti la squadra B”Fabiodurante SkyClub ha rilasciato alcune dichiarazioni sul cambio radicale di formazione tra il match di Coppa Italia e quello di campionatola Lazio.