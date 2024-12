Quotidiano.net - Tutti gli uomini di Calin Georgescu: cosa sappiamo sui legami col Gruppo Wagner

Leggi su Quotidiano.net

Bucarest, 9 dicembre 2024 –è il nome che, da qualche settimana, preoccupa l’establishment politico rumeno e gli alleati del Paesi balcanico, Unione Europea e Stati Uniti in primis. Diplomatico sconosciuto, nell’arco di pochi mesi di campagna elettorale condotta soprattutto sul web è riuscito a classificarsi primo alle presidenziali, staccando il biglietto per un ballottaggio che non si terrà più. A seguito della pubblicazione di alcuni documenti segreti dell’intelligence, che mettevano in luce finanziamenti illeciti e la presenza di un “attore statale straniero”, la Corte costituzionale ha deciso di cancellare le elezioni e ripeterle da capo. In Romania(nella foto), il candidato di estrema destra alle elezioni presidenziali annullate dalla Corte costituzionale, si è.