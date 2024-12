Anteprima24.it - Turismo, Rivellini (Lega Campania): “Sul ticket per il centro storico basta demagogia”

Tempo di lettura: 2 minuti“La proposta di unper i turisti che visitano ile l’aumento della tassa di soggiorno sono due questioni distinte, con impatti altrettanto diversi. Sull’aumento della tassa di soggiorno, critichiamo l’assenza di confronto con gli operatori del settore. Non si può procedere ignorando chi vive ilin prima linea. Siamo contrari, ma ci riserviamo di valutare in aula, ascoltando le categorie coinvolte. Se questo aumento dovesse essere approvato, esigiamo che le risorse aggiuntive siano interamente dedicate al miglioramento dell’accoglienza turistica. Sulper il, la nostra posizione è netta. Non c’è più tempo per slogan e. La vivibilità dei quartieri storici è ormai al collasso: strade impraticabili, residenti abbandonati, sicurezza a rischio.