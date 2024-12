Cultweb.it - Split the G, cos’è il nuovo trend virale della Guinness che spopola negli USA

Leggi su Cultweb.it

Il New York Times ha dedicato al fenomeno un articolo di approfondimento a testimonianza di quanto gli USA stiano diimpazzendo per l’Irlanda e per lothe G, un gioco di precisione che si pratica con una pinta di. L’obiettivo è bere un sorso (in un colpo) che lasci il livellobirra scura esattamente a metàlettera “G” del logo. Originario dell’Irlanda, questoè diventatoonline, soprattutto in occasione di eventi come il St. Patrick’s Day. E in questi giorni sta trovando nuovi estimatori in America.Per partecipare, è necessario avere una pinta diservita in un bicchiere ufficiale, caratterizzato dal logo con l’arpa e la scritta “”. Dopo aver versato la birra, spillata alla perfezione, bisogna bere un sorso con una precisione tale da far fermare il livello del liquido esattamente a metà“G” nel logo.