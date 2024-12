Gossipnews.tv - Si Mette Male per Guillermo Mariotto: Pronta la Cacciata Dalla Rai!

al centro di una bufera a Ballando con le Stelle: tensioni con la produzione. Ecco che cosa è accaduto!potrebbe presto dire addio a Ballando con le Stelle. Le vicende accadute durante l’ultima puntata del celebre talent show hanno scatenato una tempesta mediatica e messo in discussione il suo ruolo nel programma. Dai corridoi di Viale Mazzini emergono voci su una possibile esclusione del giudice, con la Rai e la produzione dello show pronte a valutare seri provvedimenti.Durante la diretta, un episodio controverso ha coinvoltoe un ballerino. Le immagini mostrano lo stilista vicino ad Amanda Lear e i suoi ballerini, mentre gesticola in modo animato. A un certo punto, la sua mano sembra finire in una zona inappropriata del danzatore, che si è subito allontanato.