Sella saluta Henderson e accoglie Devoe. Ora però serve il riscatto contro Avellino

A Cento si cambia. LaTerrye si prepara adre in biancorosso Gabe, guardia americana liberata la scorsa settimana da Orzinuovi, ma già con un passato nella lega tra Verona (23/24) e Piacenza (21/22). Una decisione che era già stata presa prima del match perso malamente dallasabato sera in casa della Scaligera, l’ultima diin maglia Benedetto (con un season high da 18 punti), che mai ha realmente convinto, fin dalle primissime apparizioni. Tolto il discorso mercato, è il momento delle note dolenti, ovvero l’ennesima trasferta stagionale scivolata via in scioltezza per gli avversari mentre Cento, inerme, finiva questa volta sotto i colpi di Udom e compagni, sempre inllo e mai in affanno: dal 6-0 iniziale fino al +33 del 35’ (77-44).