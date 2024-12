Anteprima24.it - San Salvatore Telesino, quattro serate di musica all’Abbazia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiQuattroall’insegna dellae della piacevole condivisione “lanciandosi” verso uno dei momenti più suggestivi dell’anno. Prenderà il via nella giornata di Sabato 14 Dicembre il cartellone di “e ricordi nel tempo”, momento organizzato a quattro mani dall’Amministrazione comunale di Santelesino e dal locale Forum dei Giovani. Nel contesto dell’Abbazia benedettina quattro appuntamenti – tutti a libero ingresso e con “start” alle ore 20 delle varie– per regalarsi momenti di magia e di condivisione. Il via, come detto, in questo fine settimana con “The third sound – Armonia a tre: due voci, un suono” con Anna Avitabile, Serena Del Vecchio e Armando Formati. Seconda uscita Domenica 22 con “Amici delle Serenate” in “Melodie sospese di un sussurro che danza nella notte”.