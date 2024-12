Notizie.com - Questo giovanissimo talento dell’atletica è destinato a polverizzare i record di Husain Bolt? – VIDEO

Con ogni probabilità, siamo dinnanzi ad un vero e proprio: parliamo di Gout Gout, adolescente australiano che fa “tempi da adulti”.Nel panoramaleggera, emergono di tanto in tanto delle figure che sembrano predestinate a lasciare un segno indelebile nella storia dello sport. Tra queste, spicca il nome di Gout Gout, un adolescente australiano di origini sudsudanesi che sta attirando l’attenzione del mondo per le sue prestazioni straordinarie. Durante l’Australian All Schools Championships a Brisbane, Gout ha dimostrato di cosa è capace, lasciando il pubblico a bocca aperta.Le immagini di Gout Gout sui 100 e sui 200 metri sono impressionanti – Screenshot TV – notizie.comLa sua corsa nei 100 metri, conclusasi in 10”04, avrebbe fatto storia se non fosse stata invalidata a causa di un vento troppo forte.