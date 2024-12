Unlimitednews.it - Quadarella inaugura 17^ edizione dei Mondiali in vasca corta

ROMA (ITALPRESS) – Sarà Simonanelle batterie dei 400 stile libero adre la 17esimadeiinin programma a Budapest da domani, martedì 10, a domenica 15 dicembre. La reginetta del mezzofondo azzurro guiderà la truppa italiana composta da 28 elementi: 16 uomini e 12 donne, all’insegna della gioventù che garantisce la ciclicità delle ambizioni di un movimento in continua crescita. Saranno ben 7 gli atleti nati tra il 2004 e 2007 e 13 quelli nati tra il 2000 e il 2003. Qualità e densità, malgrado le assenze annunciate di affermatissimi campioni come Gregorio Paltrinieri e Thomas Ceccon e la rinuncia di Nicolò Martinenghi e per motivi familiari di Paolo Conte Bonin. In totale quasi mille atleti in rappresentanza di 195 paesi. Proprio Simona è accreditata del miglior tempo dell’anno dei 1500 stile libero (15’33?40), proverà a cercare di raggiungere il primo alloro iridato in, ultima medaglia che insegue insieme a quella olimpica nello sconfinato palmares internazionale che vede ben 28 metalli al collo.